Большинству россиян для открытия малого бизнеса нужно до 1 млн рублей

Чтобы открыть малый бизнес нужно о 1 млн рублей в России, показало исследование Райффайзенбанка «Дело за малым: почему россияне боятся открывать свой бизнес». При этом многие готовы стартовать проект, имея до 100 тыс. рублей. А главным источником стартового капитала россияне назвали сбережения и кредиты.

Каждый пятый россиянин, желающий открыть свое дело, на старте планирует вложить 100–300 тыс. рублей. Почти 40% опрошенных рассчитывают на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей. Есть и те, кому достаточно 100 тыс. рублей или меньше.

При этом главный источник стартового капитала предпринимателя — его собственные сбережения и кредит в банке. К помощи партнеров, родственников или друзей готовы прибегнуть только 15% потенциальных предпринимателей.

«Привлекать кредит на старте своего бизнеса не всегда целесообразно. Для начала важно убедиться, что бизнес-модель рабочая, заявленный срок окупаемости соответствует фактическому. Для работающей модели бизнеса заемные средства – хороший способ обеспечить развитие и рост. Для ИП процесс выдачи кредитов сейчас полностью цифровой — подписывать документы можно онлайн с помощью смс», - отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.