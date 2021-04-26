В Омске появится еще один сухой фонтан

Новый фонтан появится в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Фото: пресс-служба администрации Омска

Необычный для Омска фонтан в прошлом году появился на отреставрированной набережной Оми, недалеко от улицы Ленина. Так называемый сухой фонтан поначалу часто ломался, но потом стал местом притяжения местных детей. Особенно красочно он выглядит по вечерам, когда включается подсветка.

Первый сухой фонтан появился на отреставрированной набережной Оми в прошлом году.

В этом году в Омске появится еще один такой же фонтан. Его начали монтировать в парке имен 30-летия ВЛКСМ, на месте старого фонтана. Его размеры будут довольно внушительными: 17,4 на 11,4 метров, На этой площади разместят 55 водяных струй с подсветкой. Выстреливать вверх он смогут на высоту до 4 метров.

Как отметили в мэрии, вместе со строительством фонтана в парке благоустроят прилегающую к нему территорию. Все работы планируют завершить к грядущему дню города.