Омич забрал забытый в шашлычной кошелек и получил уголовное дело

Омич не подозревал, что может иметь проблемы с законом, если потратит забытые деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился водитель маршрутки, с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что забыл кошелек на столике возле окошка выдачи в киоске, где торгуют шашлыком. Когда он вернулся, то кошелька там уже не было. Повезло, что в шашлычной работали камеры видеонаблюдения. На них видно, что кошелек забрал посетитель, пришедший следом.

Воришка тоже оказался связан с автомобилями. 28-летнего работника таксомоторной компании вызвали в отделение полиции. Он не стал отрицать, что забрал кошелек и потратил лежавшие там 3 600 рублей. Но, когда ему сообщили о том, что за эти действия предусмотрена ответственность по статье «Кража», был весьма удивлен. Омич был уверен, что ели вещь забыли, то взять ее можно без последствий. Как уточнили в пресс-службе полиции, омич вернул водителю маршрутки кошелек и компенсировал потраченные деньги.