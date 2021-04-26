У «Арены Омск» появится новый парк «Прибрежный»

Новый парк построят вдоль Иртыша на Левом берегу. Фото: пресс-служба администрации Омска

Практически с нуля в Омске планируют построить новый парк. Он будет находиться рядом со строящейся «Ареной Омск», вдоль Иртыша. Там планируют сохранить естественный ландшафт береговой линии и обустроить площадки для активного отдыха. Судя по эскизам, которые предоставили в мэрии, в парке могут появиться концептуальные зоны отдыха, спортивная площадка, причал и экотропа. Основной акцент хотят сделать на сохранении уже существующей на участке флоры и фауны.

За благоустройство этой территории выступили местные жители. Фото: пресс-служба администрации Омска

В парке планируют обустроить множество концептуальных зон для отдыха. Фото: пресс-служба администрации Омска

За благоустройство территории выступали местные жители. Неподалеку находятся два крупных микрорайона «Кузьминки» и «Прибрежный». Там еще нет парковой территории.

Основное внимание хотят уделить сохранению природного ландшафта. Фото: пресс-служба администрации Омска

- Решения по благоустройству парка «Прибрежный» должны быть высокого уровня, чтобы на этой территории можно было проводить общегородские праздники, организовывать концерты известных исполнителей под открытым небом, привозить сюда иностранных гостей любоваться на наш Иртыш. В дальнейшем на основе концепции благоустройства парка будет разрабатываться проектно-сметная документация, поэтому сейчас наша задача — доработать решения с учетом предложений и замечаний архитекторов, дизайнеров и мнения омичей, - отметила мэр Омска Оксана Фадина. Пока проект находится на стадии разработки.