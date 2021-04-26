За сутки коронавирусом заразились еще 62 омича

Сегодня количество заболевших превысило выздоровевших. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает распространяться в Омске и области. По последним данным минздрава, за сутки коронавирусом заразились 62 омича. 42 смогут продолжить лечение амбулаторно, а 20 с тяжелыми симптомами вынуждены были отправится в ковидные госпитали. Всего за время пандемии в Омской области заразились ковидом уже 45 505 человек.

За это же время справиться с болезнью смогли 38 630 человек. За сутки выписались по выздоровлению всего 37 омичей.

К сожалению, вирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня скончался 1 пациент. За все время пандемии в регионе констатировали 1 376 летальных исходов. В прививочной компании поучаствовали пока только 148 564 человека.