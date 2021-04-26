«Росводоканал Омск» высадил берёзовую аллею в парке

Субботним утром сотрудники омского водоканала встретились в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, чтобы убрать территорию от мусора и высадить молодые саженцы лиственных деревьев.

Многие пришли на субботник с членами семей и детьми. Теплая погода способствовала активному труду на свежем воздухе. Закрепленный участок убрали буквально за час, потом высаживали деревья.

- Наше предприятие заботится об окружающей среде, стараемся регулярно проводить экологические мероприятия. Так, во время весенней недели добра, которая проходила с 17 по 24 апреля мы собирали макулатуру и батарейки, выезжали в приют для бездомных животных «Омские хвостики». Экологические и волонтёрские акции активно поддерживаются сотрудниками. По итогам «Недели добра» на переработку отправили более полутонны использованной бумаги, собрали для безопасной утилизации 3 кг батареек. А на субботнике, который стал завершающим мероприятием весенней недели добра сотрудники предприятия очистили территорию парка мусора, преимущественно это влажные и бумажные салфетки, бутылки, целлофан и упаковка от чипсов, конфет, мороженого, - рассказывает Мария Угрюмова, председатель молодёжного совета «Росводоканал Омск».

В парке 30 лет ВЛКСМ создан мини-питомник, в котором насчитывается две тысячи деревьев. Весной 2021 года благодаря «Росводоканал Омск» в этом парке «поселились» молодые берёзки. Сотрудники и руководители предприятия, включая генерального директора, вдоль озера высадили аллею белоствольных красавиц, которые через несколько лет будут радовать гостей парка культуры и отдыха.

Напомним, что «Росводоканал Омск» - добросовестный хозяйствующий субъект, который принимает все меры для соблюдения требований природоохранного законодательства. Кроме того, компания реализует экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов и предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Территория парка 30 лет ВЛКСМ занимает 73,8 гектар. Это многоцелевой комплексный парк семейного отдыха и излюбленное место отдыха горожан.