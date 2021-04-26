Дачные маршруты в Омске на майские праздники будут ходить каждый день

Доехать до дачи в майские праздники на автобусе омичи смогут в любой день.

О неожиданно длинных майских выходных омичи узнали на прошлой неделе. Многие отправятся в запланированный отпуск, но перед многими встает вопрос: как скоротать выходные? Для дачников ответ очевиден - собраться семьей можно на своем участке.

Как сообщили в мэрии, специально для дачников садовые маршруты начнут работать с 1 мая. Ходить они будут ежедневно вплоть до 10 мая. Потом, до 23 мая они перейдут на трехдневный режим работы. После этого, до 30 августа, автобусы будут ходить 4 раза в неделю. А ближе к осени снова вернутся к трем рейсам в неделю.