Омские ТЭЦ снизили выбросы на 8,5%

АО «ТГК-11» подвело итоги производственной деятельности за I квартал 2021 года.

Пик зимних нагрузок пройден АО «ТГК-11» без перебоев в подаче электрической и тепловой энергии. Энергетиками был обеспечен всесторонний контроль за режимом работы тепловых источников и тепловой сети.

На успешную работу энергосистемы повлияла максимально качественная подготовка к прохождению осенне-зимнего периода. Главная задача – обеспечение топливом была выполнена без сбоев. Ремонтные программы реализованы в полном объёме. В течение 2021 года запланирован ремонт 41 единицы котлоагрегатов и турбоагрегатов на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Риски по подготовке АО «ТГК-11» к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. отсутствуют.

Основной проект АО «ТГК-11» в 2021 году - модернизация турбины Т-100/120-130-2в Омской ТЭЦ-4 в рамках ДПМ-2 – программы модернизации тепловых электростанций (КОММод 2022-2024). Модернизация позволит обнулить парковый ресурс, а также повысить эффективность, надёжность, манёвренность паровой турбины.

Кроме того, на 2021 год запланирована реализация ряда проектов в области устойчивого развития и защиты окружающей среды. Прежде всего, строительство секции 4А золоотвала ТЭЦ-5 для обеспечения дальнейшей бесперебойной и безопасной эксплуатации золоотвала на расчётный период до 10 лет и техническое перевооружение главного паропровода ТЭЦ-5.

Особое внимание АО «ТГК-11» уделяет мероприятиям, связанным с ремонтом и реконструкцией золоулавливающих устройств ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. За последние 5 лет была выполнена модернизация 8 электрофильтров (3 на ТЭЦ-4 и 5 на ТЭЦ-5). Все мероприятия направлены на продолжение планомерной работы АО «ТГК-11» по оснащению ТЭЦ газоочистным оборудованием (техническое перевооружение электрофильтров котлоагрегатов с повышением проектного КПД). По результатам анализа валовых выбросов в атмосферный воздух в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксировано снижение на 8,5%.

В 2021 году АО «ТГК-11» продолжит работу в этом направлении. В частности, будет начата разработка проектов по техническому перевооружению двух электрофильтров, по одному на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4.

Информация о производственных итогах компании опубликована на сайте http://tgk11.com/media/news/17600/