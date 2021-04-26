Компания «Омск РТС» подвела итоги производственной деятельности за I квартал 2021 года

Акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети» опубликовало итоги производственной деятельности за I квартал 2021 года на своём сайте https://www.omskrts.ru/media/news/15115/

Отпуск тепловой энергии с коллекторов АО «Омск РТС» за I квартал 2021 года составил 962,0 тыс. Гкал. Повышение отпуска тепла на 167,0 тыс. Гкал относительно факта прошлого года связано с понижением температуры наружного воздуха на 8,8°С (в I квартале 2020 г. средняя температура составляла -6,3°С, в I квартале 2021 г. -15,1°С).

Удельный расход топлива за I квартал 2021 года относительно факта аналогичного периода 2020 года повысился на 1,9 кг/Гкал в связи с изменением состава и нагрузки на основном оборудовании.

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям за I квартал 2021 года составил 3 524,5 тыс. Гкал, факт I квартала 2020 года – 3 020,4 тыс. Гкал.

Пик максимальных зимних нагрузок пройден АО «Омск РТС» без перебоев. В апреле 2021 года АО «Омск РТС» проводит испытания на максимальную температуру водяных тепловых сетей от ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2. После официального завершения отопительного сезона компания приступит к проведению гидравлических испытаний и ремонту тепловых сетей. С целью проведения мероприятий, направленных на снижение тепловых потерь и повышение надёжности теплоснабжения, запланирован капитальный ремонт 2,806 км трубопроводов, замена тепловой изоляции на 1,118 км (надземных участков), технического перевооружение 883 м в двухтрубном исполнении (в том числе Северный луч ТЭЦ-5 в районе ул. Красный Пахарь и трубопровод по ул. Б. Хмельницкого). В межотопительный период будут проведены 250 гидравлических испытаний для выявления слабых участков тепловых сетей и оперативного ремонта до наступления холодов.

В I квартале 2021 года АО «Омск РТС» завершены работы по подключению новых объектов:

На 2021 год запланировано начало строительства новой подкачивающей насосной станции (ПНС-15) в Кировском округе для обеспечения возможности подключения новых потребителей, в том числе микрорайона «Академический» и новостроек Левобережья.