Казахстанец решил купить омского таможенника за 15 тысяч

За подлог документов казахстанец предложил таможеннику всего 15 тысяч. Фото: Елизавета ОСИПОВА

Уголовное дело в отношении казахстанца будут расследовать в Омске. Иностранец рассчитывал подкупить омского таможенника, чтобы провезти на территорию области свой автомобиль. Он хотел договориться с мужчиной о том, что тот должен вернуть автомобиль и прекратить все проверки, а в протокол обследования вписать ложные сведения. За такие условия иностранец предлагал 15 тысяч рублей.

Таможенник согласился взять деньги, но перед этим сообщил начальству о том, что ему предлагают взятку. Казахстанец назначил встречу на 6 апреля на площади перед одним из торговых центров в Омске. Таможенник пришел на встречу не один, а сотрудниками отдела противодействия коррупции и УФСБ. Теперь иностранцу грозит уголовное дело за дачу взятки. Его уже завели в СК на транспорте, сообщают в пресс-службе ведомства.