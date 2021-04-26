Комбикорма задержали на границе

При осмотре транспортного средства и анализа предоставленных документов выяснилось, что у перевозчика - гражданина Казахстана Колесникова В.А. ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу, имеется. Согласно этому документу комбикорм производства ТОО «ВиаМин Казахстан» следовал транзитом по территории Омской области из Кокшетау в Новосибирск. Но из-за вспышки гриппа птиц на территории Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей Республики Казахстан указанием Россельхознадзора от 14.10.2020 введены временные ограничения на ввоз в РФ живой птицы, мяса птицы, кормов и кормовых добавок для птиц. Груз задержали, приняли решение запретить его дальнейшую транспортировку по территории нашей страны и вернуть в Казахстан.