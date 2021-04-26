Омич заработал уголовное дело за кражу оград с двух могил

Неизвестный выкорчевал чугунные ограждения. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

60-летняя омичка обратилась в полицию, рассказав, что с могил ее родителей, которые похоронены на кладбище в Крутинке, кто-то украл дорогие ограждения. Вандал вырвал чугунные ограждения, разворотив кирпичные части забора, и не просто унес металл, но и оставил после себя много мусора и разводной ключ.

Грабитель разрушил и кирпичное основание. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Полиции удалось найти вандала уже на следующий день. Им оказался 50-летний местный житель Крутинки. Он похитил ограждения, которые обошлись омичке в 28 тысяч рублей, а сдал их в металлолом всего за 700 рублей.

Чугун омич сдал в металлолом. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Теперь мужчине грозит уголовное дело, ему выдали подписку о невыезде. К ответственности, по информации пресс-службы УМВД, могут привлечь еще и скупщика металла, за покупку имущества, которое явно приобретено преступным путем.