За два месяца из Омска уехали 7 тысяч человек

За два месяца Омск покинули более 7 тысяч человек. Фото: Алиса ТИТКО

Многие омичи отпраздновали Новый год и решили уехать из Омска навсегда. По данным Омскстата, в январе и феврале из Омской области переехали 7 244 человека. Уточняется, что 5 259 из них переехали в другие регионы, а остальные вовсе уехали из страны.

За этот же промежуток времени в Омск приехали 6 211 человек, 952 из них – иностранцы. Несмотря на это, регион потерял в численности населения. За зимние месяцы миграционная убыль составила 1 093 человек.