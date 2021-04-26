В минобразовании объяснили, почему детей из адаптивной школы переводят в обычные классы

Ремонт в школе планируют закончить к 1 сентября. Фото: ВКонтакте

Накануне омичи в соцсетях рассказали о переживаниях из-за закрытия адаптивной школы-интерната на длительный ремонт. Родители обучающихся, которым нужен постоянный уход и особый режим переживали, что их детей отправят в обычные классы, где условия для них совсем не подходящие.

- Нашу школу-интернат №5 закрывают. А закрывают под предлогом аварийного состояния. Детей сиротских хотят переводить в 16 школу. Нас детей-инвалидов в общеобразовательную школу по месту проживания. Дети наши тяжёлые. Обучаются на втором варианте. Есть дети с разными заболеваниями, некоторые не разговаривают. Им нужен сохранный режим. А их хотят в обычную школу? Вы что творите. Для них и так стресс после каникул в школу. А тут к обычным детям? – опубликовали гневный пост растерянные родители.

В пресс-службе минобразования объяснили, что школу закрывают только для ремонта, и пообещали, что занятия для детей организуют в привычном режиме.

- Адаптивная школа-интернат № 5 не закрывается, ее воспитанники продолжат проживать в учреждении, а педагоги будут вести образовательную деятельность. В представлении управления Федеральной службы по надзору прав потребителей и благополучия человека по Омской области от 14 апреля 2021 года указано на отсутствие положительного санитарно-эпидемиологического заключения. На устранение нарушений потребуется время и дополнительные финансовые вложения. В связи с этим на период проведения ремонтных работ рассматривается вопрос о временной организации обучения воспитанников в муниципальных и казенных учреждениях, приближенных к месту проживания детей, где будут созданы все необходимые условия для детей. Учебные занятия с детьми будут проводить педагоги адаптивной школы-интерната № 5. Это мера временная, и после того как все работы завершатся, временные неудобства для педагогического состава и детей закончатся, - заявили в министерстве.

Также отметили, что ремонт должен закончиться к 1 сентября, а проводить его будут только в учебном корпусе. Корпус, где дети проживают, закрывать не будут.