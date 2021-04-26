В Омске планируют расширять троллейбусную сеть – Оксана Фадина

В Омске до позднего вечера стал ходить еще один троллейбус. Фото: ВКонтакте

В Омске продолжают запускать новые магистральные маршруты. Напомним, что они должны работать с 6 утра до 11 вечера и ходить с интервалом 10-15 минут. По такому графику уже работают несколько троллейбусов №3, 4 и 67. На выходных к ним добавился еще один №15 (улица Романенко – улица Гашека). Во время старта мэр Омска Оксана Фадина упомянула о том, что в мэрии планируют расширять и изменять троллейбусную маршрутную сеть.

- Мы видим наказы омичей, которые сегодня звучат в социальных сетях, о том, что необходимо нашу маршрутную сеть модернизировать. Поверьте – мы обращаем на это внимание, изучаем этот вопрос, и постепенно, последовательно будем двигаться, и продолжать внедрять проекты развития. Нам есть куда двигаться, и следующая тема — это расширение муниципальной сети троллейбуса, — отметила Фадина.