Названы зарплаты руководителей омских театров

С доходами у глав омских театров все неплохо. Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном министерстве культуры опубликовали интересные данные. Там поделились цифрами средних зарплат руководителей омских театров. Судя по цифрам, с доходами у них все неплохо.

Ожидаемо самым богатым главой театра стал Виктор Лапухин. Руководитель омской драмы в среднем получает в месяц 300 тысяч. У директора омской филармонии Ирины Лапшиной получка 286 тысяч. Нэлли Бут, возглавляющая музыкальный театр, имеет среднемесячную зарплату 151 тысячу в месяц.

Директор историко-краеведческий музея Петр Вибе получает 144 844 рубля, а у главы библиотеки имени Пушкина Александра Ремизова в месяц около 140 тысяч рублей. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых руководителей учреждений, подведомственных омскому минкульту, директор Северного драмтеатра имени Михаила Ульянова Анджей Неупокоев. У него в доходах значится среднемесячная зарплата в 110 тысяч рублей.