«Грязный прием»: Тренер «Авангарда» сообщил, что Стась оказался в больнице после матча с ЦСКА

Андрей Стась получил травму в четвертом матче финальной серии.

Некрасивый эпизод произошел в четвертой встречи финала между "Авангардом" и ЦСКА. Форвард москвичей Максим Шалунов провел очень грязный силовой прием против нашего хоккеиста Андрея Стася. Последний получил удар в голову плечом. Продолжить матч травмированный Стась не сумел. А Шалунов получил пятиминутный штраф и удаление до конца игры.

После сумасшедшего поединка, который "Авангард" выиграл в овертайме, ситуацию со столкновением прокомментировал тренер омичей Боб Хартли.

- Стась был отправлен в госпиталь после столкновения во втором периоде. Ему предстоит пройти все обследования, в том числе МРТ. Он получил удар в голову. Это был грязный хит. Такого не должно быть в хоккее. Не понимаю, зачем это все. Слепой удар. Нет слов, - не скрывал своего возмущения канадец.