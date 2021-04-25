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Происшествия25 апреля 2021 6:02

В жуткой аварии иномарки с автовышкой на метромосту погиб омич

Водитель не заметил технику, стоявшую у обочины
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Водитель иномарки погиб на месте.

Водитель иномарки погиб на месте.

Фото: ВКонтакте

Страшная авария произошла на метромосту в выходные. Машина "Тойота" на полном ходу врезалась в припаркованную у обочины автовышку. Рабочие с помощью грузовика устанавливали новые рекламные банеры. Судя по фото с места ДТП, перед техникой стояли предупреждающие знаки. Однако водитель легковушки почему-то их не заметил.

От столкновения иномарку сильно смяло, машина превратилась в консервную банку. Водитель "Тойоты" погиб на месте. Пострадали двое пассажиров легковушки - среди них и ребенок, которому не исполнился еще год.

Также в больнице с различными травами оказались и двое рабочих, которые в момент ДТП находились в специальной люльке. По словам очевидцев, водитель иномарки превысил скорость в момент аварии.

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