Под Омском ветром перевернуло самолет Ан-2

Самолет перевернулся из-за ветра.

На аэродроме под Омском произошло ЧП. Там перевернулся самолет. Причем виной всему сильный ветер. Как рассказывают очевидцы, все случилось в считанные секунды. На аэродром, где в ряд стояло несколько самолетов, неожиданно налетел вихрь.

- Налетел вихрь, сорвал один из средних самолетов со швартов и ударил о рядом стоящий. На швартовах разогнуло крючья. Остальные самолеты даже не сдвинулись. Старожилы аэродрома аналогичного случая не помнят. Климат меняется. Вихри стали более резкими и компактными, - рассказал подробности очевидец.

По его словам, после происшествия на всех самолетах были усилены конструкции для их крепления.