Омские волонтеры провели субботник в Горсаду

Еще в прошлом году омичи проголосовали за общественные территории, которые благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Один из объектов – участок между ТЮЗом и Домом союзов – уже в скором будущем станет продолжением Городского сада и будет удобным для отдыха омичей.

- Эта территория прошла голосование общественности и была выбрана для благоустройства. Разработаны два проекта, за которые будут голосовать омичи, – рассказал заместитель главы Центрального округа Омска Александр Лесниченко. – Один из них призван вернуть былой вид Горсада, во втором же больше сделан акцент на соседство с ТЮЗом. Оба проекта очень интересные, включают в себя всё необходимое для досуга людей: скамейки, пешеходные дорожки, детскую площадку, клумбы с цветами.

Сегодня сюда пришли активисты волонтерского корпуса проекта голосования за благоустройства городской среды, чтобы помочь неравнодушным омичам навести порядок на территории: убрать мусор, собрать старые ветки и прошлогоднюю листву.

- Этим субботником мы открываем онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое начнется 26 апреля. Наши добровольцы уже прошли обучение и в понедельник приступят к работе на 15-ти информационных точках. Те омичи, которые не смогут по каким-то причинам проголосовать онлайн самостоятельно, могут обратиться к волонтерам за поддержкой. Им обязательно расскажут, как это можно сделать. Хотелось бы, чтобы все жители приняли участие в голосовании, потому что это наш город, нам здесь жить и оставлять потомкам. Это будет наш вклад в культурное наследие Омска, – подчеркнула руководитель Регионального молодежного центра Галина Моисеева.

Напомним, что голосование за объекты благоустройства на 2022 год пройдет с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе 55.gorodsreda.ru, которая организована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта «Умный город». На сайте можно будет проголосовать за 9 объектов благоустройства в Калачинске, Исилькуле и Таре, а также выбрать дизайн-проекты по 5 территориям в 4-х округах Омска. В голосовании смогут принять жители Омской области старше 14-ти лет.

- Мы с радостью принимаем участие в субботнике, а также будем помогать омичам голосовать за удобный и уютный город. В Омске станет больше мест для комфортного отдыха, для пеших прогулок. Город будет еще лучше, чище, красивее, – сказала волонтер Марина Кузьминова.

Отметим, что сегодня волонтеры в рамках Всероссийского субботника также рассказывают горожанам о проектах формирования городской среды, выставленных на голосование, о возможности повлиять на то, как будет развиваться город.