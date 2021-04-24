В Омске появился новый магистральный троллейбусный маршрут

24 апреля на маршрут №15 вышли троллейбусы «Адмирал» из новой партии, которая поступила в Омск в 2021 году. Торжественный запуск нового магистрального маршрута состоялся в троллейбусном депо МП «Электрический транспорт», и старт ему дала лично мэр города Омска Оксана Фадина.

Маршрут № 15 «Пос. Чкаловский — Гашека» стал уже четвертым магистральным троллейбусным маршрутом в Омске. Новые «Адмиралы» уже работают по новому графику на маршрутах №№ 3, 4, 67.

Открывая новый магистральный маршрут, мэр Омска отметила, что город продолжает закреплять успех в вопросе развития муниципальной маршрутной сети вместе с командой руководителей муниципальных пассажирских предприятий.

- Мы продолжаем двигаться вперед даже не навстречу результатам, а к укреплению и усилению его масштабов. У транспортников были нелегкие времена, но мы двигались вперед, потому что других вариантов не было, — отметила мэр Омска Оксана Фадина. — И вот сегодня уже в который раз мы запускаем магистральный маршрут — 14 современных троллейбусов, которые будут ездить по направлению «ул. Романенко — Гашека». И очень важно сказать о финансовой составляющей этого проекта. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» серьезным образом помогает нам в этом деле, плюс финансовый ресурс самого муниципального предприятия. Теперь, пройдя сложный путь антикризисного финансового оздоровления, они могут позволить себе развитие.

Оксана Фадина особо подчеркнула, что работа по улучшению транспортного обслуживания в рамках нацпроекта в городе будет продолжена. Задача — обеспечить городские маршруты современными троллейбусами на 100 процентов. При этом мэр озвучила планы по расширению троллейбусной маршрутной сети в Омске.

- Мы видим наказы омичей, которые сегодня звучат в социальных сетях, о том, что необходимо нашу маршрутную сеть модернизировать. Поверьте – мы обращаем на это внимание, изучаем этот вопрос, и постепенно, последовательно будем двигаться, и продолжать внедрять проекты развития. Нам есть куда двигаться, и следующая тема — это расширение муниципальной сети троллейбуса, — заявила мэр в ходе запуска нового магистрального маршрута.

Как напомнили в департаменте транспорта администрации города Омска, магистральными маршруты называются из-за того, что транспорт выходит в линию в 6:00 и уходит в депо не ранее 23:00 часов. Интервал движения в часы пик не превышает 10 минут, в межпиковое время — 20 минут. Это маршруты с высоким пассажиропотоком.

Троллейбусы «Адмирал», которыми сегодня укомплектованы магистральные маршруты, были приобретены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Договор поставки на условиях финансовой аренды (лизинга) 29 троллейбусов марки ПКТС 6281 «Адмирал» был заключен в феврале 2021 года. В настоящее время все троллейбусы уже доставлены в Омск и начали работу.

Напомним, что в 2020 году город Омск уже закупил 33 троллейбуса и 24 трамвая «Спектр». Также в город поступило 20 новых автобусов «Волгабас», благодаря чему был укомплектован и запущен в качестве магистрального автобусный маршрут №22.