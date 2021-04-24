Омский врач усыновила мальчика, приведенного отцом на ДНК для отказа от ребенка

Медик не смогла бросить мальчика в беде. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

История о враче с большим сердцем произошла в Омске. Евгения Остапова (имя изменено) - владелица частной клиники. К ней на прием пришел необычные пациенты: отец с 10-летним мальчиком. Мужчине нужны были результаты анализов для того, чтобы бросить мальчика и отказаться от родства. После этого ребенок оказался в детдоме.

Узнавшая эту история Евгения Остапова не смогла остаться равнодушной. Несколько месяцев она добивалась права получить опеку над Егором (имя изменено). Ей удалось пройти через все бюрократические препятствия и болезни. Ребенок оказался болен туберкулезом. Он жил в ужасных условиях: Егора морили голодом и, похоже, частенько били. О существовании фруктов малыш узнал только в доме новой мамы.

Сейчас мальчик живет в ее семье. Самый сложный этап притирки позади.

- Когда Данила приехал из больницы, то не сразу понял, что у него есть свой дом. Уложили его спать на втором, гостевом этаже, в самой красивой комнате, - цитирует Евгению Правмир. - Утром зашла проведать и обомлела: он спал, свернувшись клубочком на полу, рядом с аккуратно заправленной кроватью. Вероятно, проснувшись, испугался, что испортит красоту и его отвезут обратно.