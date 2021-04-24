Оксана Фадина и Владимир Корбут приняли участие в акции «Сад Памяти»

В акции также приняли участие ветераны, представители Правительства Омской области, администрации города, УМВД России по Омской области, волонтеры общественного движения «Волонтеры Победы» и другие общественники.

Одноименный Сад Памяти был заложен в парке по предложению мэра Оксаны Фадиной еще в прошлом 2020 году, и теперь он пополняется новыми насаждениями. Тогда в районах города высадили более 5 600 деревьев и кустарников.

- Сегодня, 24 апреля, когда традиционно проходит общегородской субботник, находимся в Парке Победы. У нас уже второй год уже новая традиция - мы высаживаем «Сад Памяти». Это патриотическая акция, к которой мы присоединились еще в прошлом году, и подошли мы к этому достаточно серьезно, - отметила мэр Омска Оксана Фадина. - Была сделана разбивка и планировка территории. Специалисты изучили состояние грунтов, и видовой состав деревьев определялся именно в связи с агротехнологическими показателями. Здесь сделана грамотная разбивка сада: есть и плодовые, и хвойные деревья. Пока мы не торопимся выкладывать тропиночную сеть, но это будет обязательно.

Отметим, что проект благоустройства территории Парка Победы разработан с перспективой на 7 лет. В 2020 году там было высажено 228 саженцев пихты, ели, сосны сибирской, лиственницы, березы, клена, яблони, вишни и сирени. В перспективе здесь также планируют обустроить пешеходные дорожки, освещение, посеять газон.

- Этот проект будет многоступенчатым, в несколько этапов. Сегодня мы высаживаем 52 куста. Это яблони, липы. Здесь сад будет, в том числе, и из цветущих кустарников, поэтому каждый сектор будет представлять собой определенную тематическую зону. Конечно, очень хочется увидеть его спустя много лет цветущим, плодоносящим, благоустроенным, где будет, действительно, очень хорошо и комфортно отдохнуть, - рассказала о перспективах благоустройства этой территории мэр Омска.

Кстати, в 2021 году в Омске в рамках международной акции запланировано высадить около 7700 саженцев деревьев и кустарников. Так, накануне Дня Победы, 250 саженцев яблони высадят на улице 60 лет Победы, 80 хвойных кустарников можжевельника высадят на территории, прилегающей к памятнику «Омичам — труженикам тыла» по ул. Лизы Чайкиной, кроме того, масштабные высадки деревьев также проведут осенью на улицах Конева, Ватутина и Перелета, бульваре Иванишко и других.

Акция «Сад Памяти» проходит на территории 85 субъектов Российской Федерации и за рубежом при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Она приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В ходе мероприятий планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы войны.