В Омске из-за ледохода резко начал подниматься уровень воды в Иртыше

ФОТО: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

В Омске на этой неделе вскрылся Иртыш и на реке начался ледоход. Зрелище красивое, но из-за него уровень воды в реке начал резко подниматься. В сутки в среднем он растет на 20-30 сантиметров. А это чревато подтоплениями - залить может поселок Затон, в котором несколько десятков частных домов. Сейчас за ситуацией наблюдают в региональном МЧС. Пока же вода в Иртыше поднимается.

- Мы постоянно контролируем уровень воды — установлен водомерный пост. Сейчас на реке Иртыш — 459 см, до опасного явления еще как минимум 1,5 м. За сутки вода прибыла на 32 сантиметра, - уточнили в омском МЧС.