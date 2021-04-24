Названы омские районы, где больше всего клещей

Парки от клещей начнут обрабатывать на следующей неделе. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году клещи проснулись рано. Первый укус был зафиксирован еще в начале апреля. Всего же инфекционистам известно о 59 укусов клещей с начала сезона. Так что в омских парках сейчас находиться не безопасно. Обрабатывать их от паразитов начнут только на следующей неделе.

При этом специалисты назвали самые опасные омские районы, где больше всего клещей. Все оказалось предсказуемо: больше всего риск быть укушенным на севере региона. Опасными можно считать Муромцевский, Тарский, Седельниковский, Усть-Ишимский районы, а также Чернолучинско-Красноярскую зону. Омичей просят быть внимательными.