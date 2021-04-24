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Общество24 апреля 2021 6:03

Названы омские районы, где больше всего клещей

В этих районах нужно быть осторожными при прогулках в лесных массивах
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Парки от клещей начнут обрабатывать на следующей неделе.

Парки от клещей начнут обрабатывать на следующей неделе.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году клещи проснулись рано. Первый укус был зафиксирован еще в начале апреля. Всего же инфекционистам известно о 59 укусов клещей с начала сезона. Так что в омских парках сейчас находиться не безопасно. Обрабатывать их от паразитов начнут только на следующей неделе.

При этом специалисты назвали самые опасные омские районы, где больше всего клещей. Все оказалось предсказуемо: больше всего риск быть укушенным на севере региона. Опасными можно считать Муромцевский, Тарский, Седельниковский, Усть-Ишимский районы, а также Чернолучинско-Красноярскую зону. Омичей просят быть внимательными.