Оксана Фадина побывала в Исилькульском районе

Сегодня, 23 апреля, Оксана Фадина в качестве претендента для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы посетила Исилькульский район, входящий в 141-й избирательный округ.

Вместе с временно исполняющим полномочия главы района Павлом Трофимовым она побывала на центральной насосной станции, реконструируемой по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

- Насосная станция, введенная в эксплуатацию в 1992 году, подлежит полной модернизации. Выполняется замена оборудования на новое, современное, более мощное. По своим мощностным показателям станция перестала отвечать современным требованиям города. Более того, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры и, как следствие, социальной сферы на территории не только Исилькуля, но и близлежащих поселений. Это очень непростой проект. Я с большим уважением отношусь к смелости администрации, которая, оценив необходимость, приступила к его реализации.

Также Оксана Фадина посетила стройплощадку новой школы, возводимой по нацпроекту «Образование». Павел Трофимов высказал надежды исилькульцев на то, что рядом появится бассейн. А поскольку спортивная площадка школы заходит на территорию Станции юннатов, то необходимо обновить материально-техническую базу и самой станции.

- Мне бы хотелось поработать с администрацией Исилькульского района над проектом, который свяжет в единый комплекс новую школу, стадион и Станцию юннатов. Я уже прорисовываю у себя в голове модель, которая позволит создать такое пространство, используя несколько федеральных программ и национальных проектов. Не дожидаясь результатов избирательной кампании, я готова начать работу. Проекты областного и федерального бюджетов начинают готовить уже в августе, и мы должны быть готовы зайти со своими заявками и обоснованием. У нас может получиться очень интересная среда, в которой ребятишки смогут максимально развивать свой не только образовательный, но и творческий потенциал, - отметила Оксана Фадина.

В модельной библиотеке Оксана Николаевна встретилась с жителями Исилькульского района, главами сельских поселений, активом партии «Единая Россия», руководителями социальных учреждений и предприятий. Кстати, капитальный ремонт библиотеки также выполнен благодаря нацпроекту «Культура». Оксана Николаевна отметила, что проект обновления, который удалось воплотить коллективу библиотеки, способен войти в перечень лучших практик и стать достойным примером для других городов.

В программу визита вошли экскурсия в Исилькульский историко–краеведческий музей, где на средства президентского гранта реализуется проект «Прикоснуться к подвигу», и прогулка по городскому парку, обновленному по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Оксана Фадина отметила, что Исилькульский район является лидером среди муниципальных районов по количеству нацпроектов, реализуемых на его территории.

Среди первоочередных задач по итогам поездки Оксана Фадина назвала совместную работу с министерством природных ресурсов и экологии по вопросу водоотведения на территории района. Она отметила, что необходим комплекс мероприятий, рассчитанных не на один год и затрагивающий не только Исилькульский район.

- Обсудили участие района в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Исилькуль красивый город, но есть над чем работать. Есть возможности для участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в программах по развитию села по линии министерства сельского хозяйства. Особенно мне хочется проработать улицу Деповскую, которую мы сегодня уже обсуждали с врип главы, и которая даст новый скачок для развития социальной сферы, - подчеркнула Оксана Фадина.

Как и в поездках по другим районам, Оксана Николаевна отметила необходимость капитального ремонта существующих школ, детских садов, домов культуры, учреждений дополнительного образования. Федеральных программ софинансирования таких работ нет, а районным бюджетам не под силу многомиллионные проекты.

- Еще одно направление – модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства: котельных, сетей водо- и теплоснабжения. В Исилькуле сейчас строится модульная газовая котельная, которая обеспечит теплом объекты соцсферы. Но этого однозначно недостаточно. Многим поселениям необходимо капитально ремонтировать сети, но им такие колоссальные затраты не под силу, а поддержки, что называется, сверху, нет. Особенно это актуально для малых сел и деревень. Даже если сети и дороги капитально отремонтируют, у поселения нет денег содержать их в дальнейшем. Эти вопросы лягут в основу моей работы, как депутата Государственной думы.

Напомним, ранее, находясь в административном отпуске на посту мэра Омска, Оксана Фадина уже посетила Большереченский, Саргатский, Крутинский и Тюкалинский районы.