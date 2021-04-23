Омичи заметили машину, улетевшую в озеро на Левом берегу

Автомобиль улетел в озеро на Левом берегу. Фото: ВКонтакте

Жители Левобережья заметили странную картину на местном озере. Над водой едва виднелась крыша отечественной машины. Девятка уже почти целиком ушла под воду, но попала туда, видимо, недавно. Очевидцы сфотографировали автомобиль и опубликовали снимок в соцсетях. Хозяина поблизости видно не было. Что конкретно стало причиной попадания автомобиля в озеро, не известно.

В комментариях местные жители не удивились подобному происшествию и отметили, что подобные случаи уже бывали. Но некоторые омичи все же недоумевают, как машина оказалась так далеко в воде.