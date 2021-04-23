УФАС обвинили омских дорожников в нарушении заключения договоров

Исследования материалов для омских дорожников в прошлом году проводились в одной лаборатории. Фото: Влад КОМЯКОВ

Прокуратура уже давно проверяла документы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Зимой они нашли несколько нарушений. Как стали известно сегодня, прокуратура обратилась в УФАС с просьбой проверить соблюдение законности заключения крупных контрактов с СибАДИ.

Как рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства, в 2020 году было заключено 7 муниципальных контрактов, сумма каждого из которых не превышала допустимые законом 300 тысяч, но в сумме выходила приличная цифра, чуть больше 1,1 миллиона рублей. УФАС подозревают, что одну большую закупку специально разделили на несколько мелких, чтобы не проводить конкурентные торги. В УДХБ в свою очередь ответили, что только СибАДИ обладает необходимыми для заказанных исследований лабораториями и специалистами.

- Омское УФАС России предупредило БУ г. Омска «УДХБ» о необходимости устранения причин и условий, способствующих возникновению нарушений, путем принятия мер, направленных на осуществление закупки на оказание лабораторных услуг по определению физико-механических свойств материалов для нужд Учреждения конкурентным способом в порядке, установленном законодательством о контрактной системе, - рассказали об итогах проверки в ведомстве.