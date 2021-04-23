В Омске без вести пропала мать двоих детей

Татьяна Бикбаева поехала в гости к подруге и исчезла по пути в Амурский поселок. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске пропала 33-летняя Татьяна Бикбаева. Известно, что у нее есть двое маленьких детей. По информации областного УМВД, молодая женщина пропала еще в начале недели.

20 апреля в 16 часов она вышла из дома в поселке Ключи и планировала отправиться в гости в Амурский поселок. Но до подруги она так и не добралась. Тогда же Татьяна перестала выходить на связь. Родные до сих пор не знают, что с ней могло случиться и где она находится.

Приметы разыскиваемой: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

На момент ухода была одета в желтый спортивный, черную жилетку, кепку или шапку, кроссовки. Носит очки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Татьяны Бикбаевой, позвоните в полицию по телефонам: 36-72-15; 79-38-02 или 102.