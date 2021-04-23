Коронавирусом в Омской области заразились 69 человек

Количество заболевающих и выздоравливающих понемногу сравниваются. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки прибавилось 69 заразившихся коронавирусом. 55 из них смогут лечиться дома, а 14 человек отправились в больницы. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 45 315.

Выздоровели сегодня 83 омича. За все время пандемии 38 439 человек смогли победить коронавирус.

К сожалению, один из пациентов погиб, общее число жизней, которые унес ковид, составило 1 371.

В прививочной компании поучаствовали 143 710 омичей.