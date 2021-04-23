Сеть отделений Райффайзенбанка признана лучшей по качеству клиентского опыта

«Эффективная розничная сеть – одна из основ успешного розничного бизнеса Райффайзенбанка, – подчеркнула Ирина Лобанова, директор по сервисному сопровождению сети отделений Райффайзенбанка. – Мы стремимся сделать взаимодействие с нами удобным во всех каналах, актуальных для клиента, используя цифровые возможности, а также развивая команду высокопрофессиональных экспертов, которые готовы помочь клиентам во всех аспектах управления личными финансами».

СХ WORLD AWARDS – крупнейшая профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Каждый год она выявляет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации, а также помогает мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience (СХ).

Цель премии – содействовать развитию клиентоцентричной стратегии компаний, выявлять и поддерживать лидеров и лучших профессионалов рынка, освещать лучшие проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.