Россельхозбанк снижает ставку по льготной ипотеке для омичей

«Льготная ипотека на покупку жилья в новостройках является одним из самых востребованных продуктов для улучшения жилищных условий. Например, в первом квартале 2021 года каждый четвертый кредит РСХБ был выдан по этой программе», - отметил директор Омского РФ АО «Россельхозбанк» Лев Янеев.

«В нашем регионе возводится достаточное количество нового, комфортабельного жилья, в пользу которого и делают выбор многие семьи. Снижение ставки по программе «Ипотека с господдержкой» станет дополнительным драйвером роста спроса на квартиры в новостройках. Считаю, что это позитивное изменение как для нашего агентства, так и для рынка в целом», - выразила своё мнение директор Омского центра недвижимости и ипотеки «ТандемТ» Татьяна Дель,

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры.

Ставка по кредиту составляет 5,75% годовых и сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей Омской области — 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 июля 2021 года включительно.