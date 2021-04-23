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Общество23 апреля 2021 11:24

Омич очнулся в скорой и бросился на медиков

Он сломал дорогое медицинское оборудование
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске медикам снова пришлось обороняться от буйного пациента.

В Омске медикам снова пришлось обороняться от буйного пациента.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские медики скорой помощи получили вызов к мужчине, которому стало плохо. Они забрали мужчину без сознания, погрузили в машину и отправились в больницу. Но по дороге. Омич очнулся и набросился на медиков. Он никак не хотел успокоиться и не позволял оказать себя помощь. Он даже сломал в машине электрокардиограф.

За помощью пришлось обратиться к росгвардейцам. Наряду удалось успокоить мужчину, который оказался сильно пьян. Омич смог назвать свои данные, но объяснить, почему стал дебоширить, не смог. Его доставили в больницу под присмотром Росгвардии. После лечения любителю выпить придется возместить затраты на ремонт электрокардиографа. Сумма ущерба сейчас устанавливается, а заявление уже подано в полицию.