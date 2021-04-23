«Росводоканал Омск» представил итоги работы общественному совету

Генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест рассказал собравшимся о мероприятиях инвестиционной и производственной программ, реализованных в первом квартале текущего года. Инвестпрограмма предприятия на 2020-2024 годы предусматривает вложения 1,8 млрд рублей в городское водопроводно-канализационное хозяйство. Запланированный объём инвестиций в 2021 году - 489 млн рублей, в том числе в первом квартале – порядка 60 млн рублей. Уже сейчас проводятся масштабные работы по реконструкции городских коллекторов, находящихся в аварийном состоянии, которые будут учтены при корректировке инвестпрограммы в текущем году. Также осуществляются мероприятия по подключению новых абонентов. Всё это приведёт к увеличению объёма финансирования инвестиционных мероприятий до 658 млн рублей. Производственная программа предприятия в 2021 году превышает 380 млн рублей.

В числе выполненных мероприятий – масштабная реконструкция канализационных коллекторов больших диаметров на улице Доковской в Советском округе и на улице Новокирпичной в Ленинском округе Омска. Одновременно ведётся реконструкция оборудования и внедрение новых технологий на очистных сооружениях канализации. Заменены решётки механической очистки сточных вод. В рамках производственной программы заменено 906 метров сетей водоснабжения и водоотведения, промыто 90 км сетей канализации, отремонтировано 67 единиц оборудования, отремонтированы кровля на водопроводной насосной станции Степной и фасад на канализационной насосной станции №18.

Участникам встречи рассказали о ходе строительства каталитической установки сжигания осадка сточных вод, о хронической проблеме неплатежей потребителей Омского района и способах разрешения этой ситуации, ознакомили участников совета с новыми требованиями законодательства, которые существенно ужесточили требования к качеству питьевой воды.

- На уровне группы компаний «Росводоканал», куда входит и омский водоканал, принята стратегия развития, основанная на эффективных отношениях с потребителями, поставщиками и сотрудниками. Мы ведём просветительскую работу и реализуем проекты, направленные на сохранение и улучшение экологии города и региона. Регулярные встречи в формате общественного совета – это своего рода отчёты о нашей работе перед горожанами, – рассказал Сергей Шелест, генеральный директор «Росводоканал Омск».

Депутаты также интересовались перспективами развития концессии, источниками финансирования проектов. Собравшиеся еще раз уточнили информацию об отсутствии ртути в речной воде и отметили конструктивное решение вопросов со стороны поставщика ресурса, что отражается на снижении числа обращений граждан в отношении водоканала. В заключение все участники «телемоста» выразили желание провести следующее заседание совета в очной форме.

Для справки:

Общественный совет «Росводоканал Омск» - коллегиальный совещательный орган, созданный для рассмотрения и обсуждения вопросов, а также подготовки предложений рекомендательного характера по развитию водопроводно-канализационного хозяйства города Омска.