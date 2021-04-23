В мэрии рассказали, почему в Омске грязные и пыльные дороги

Чистить магистрали от пыли дорожники продолжают каждый день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские дорожники продолжают бороться с пылью и грязью на дорогах. По информации УДХБ каждый день вывозят по 400 – 500 тонн пыли. Эти работы будут в приоритете на протяжении всего летнего периода. Очистка от пыли и грязи помогает не только визуально сделать город привлекательнее, но и улучшить качество воздуха. В мэрии назвали несколько причин, почему на дорогах появляется грязь.

- Стоит отметить, что грязь, которая образуется на дорогах и в прибордюрных зонах, скапливается в результате нескольких причин: это сход с газонной части грунта в результате дождей и таяния снега, обработка проезжей части в зимний период пескосоляной смесью, вынос грязи на колесах машин при выезде из частного сектора и с территорий строительных площадок. Сюда же можно отнести вынос грязи и пыли на дороги автомобилями, которые паркуют на газонах, - отметили в пресс-службе администрации Омска.