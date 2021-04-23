В центре Омска поставят памятник первому светофору

Так выглядел первый омский светофор. Фото датируется 1951 годом. Фото: А. И. Зубакин

Накануне в Омске обсудили возможность появления в городе нового памятника. Речь шла об инициативе местного предпринимателя установить скульптуру, посвященную первому светофору. Его предлагают поставить на том месте, где появился его реальный прототип в 1950 году, на пересечении улиц Партизанская и Ленина. Тогда переключением сигналов занимался регулировщик в ручную, который следил за интенсивностью движения.

Изготовить памятник готовы специалисты СибАДИ, а бизнесмен хочет оплатить не только установку, но содержание. Проект еще предстоит одобрить на заседании горсовета. Если его примут, то открыть новый памятник планируют уже 3 июля 2021 года.