В Омске ищут беглого заключенного со шрамами и татуировкой на руке

Омич был осужден за кражу.

В Омске сотрудники УФСИН разыскивают сбежавшего заключенного 26-летнего Михаила Мишечкина. По информации ведомства, омича осудили в Москве за кражи. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет заключения в колонии-поселении. 19 апреля он сбежал из колонии №9 в Омской области.

Приметы: рост 167 см., плотного телосложения, лицо овальное, волосы короткие темно-русые, лоб широкий, брови широкие, глаза светлые, нос прямой, губы полные, подбородок с ямочкой.

Особые приметы: рука правая (плечо) – множественные шрамы, правая нога (бедро) – шрам 15х1,5 см, левая нога (голень) – 2 шрама по 10х1,5 см, Грудь слева – шрам 2 см, левая кисть – татуировка снежинка.

В момент побега был одет в черную шапку, синюю куртку, черные спортивные штаны и черные ботинки. Всех, кто видел Михаила или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефонам 96-64-41 и 24-10-11. Свидетелям гарантируют полную анонимность.