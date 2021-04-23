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Общество23 апреля 2021 8:08

В омском доме, где обвалилась часть стены, сделают капитальный ремонт

Управляющая компания уже подала заявку
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Кирпичи вывалились из стены на газон.

Кирпичи вывалились из стены на газон.

Накануне на обвал стены в многоквартирном доме в районе Нефтяников, пожаловались местные жители. Они показали фото, на которых отчетливо видно, что из стены вывалились кирпичи. Площадь обвала вполне сравнима с окном. Все произошло в районе первого этажа. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура и инициировала проверку.

Специалисты администрации Советского округа провели обследование здания и выяснили, что обрушение кирпичей произошло из-за того, что жильцы не сделали гидроизоляцию при установке душевой кабины. Сейчас место обвала огородили, и пока оно не представляет угрозы. Также в пресс-службе администрации Советского округа добавили, что управляющая компания обратилась в фонд капремонта, чтобы включить дом в программу в ближайшее время. Там планируют усилить несущие конструкции.

- Так как с даты начала формирования фонда капитального ремонта работы по капитальному ремонту данного многоквартирного дома не выполнялись, «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» обязан провести работы в запланированный период – с 2020 по 2022 годы, - отметили в администрации.