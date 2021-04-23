Для омичей закрыли парк в Саде Юнатов из-за благоустройства

В Омске на все лето закрыли парк в Саду Юнатов. Фото: Яндекс.Карты

Омичи заметили, что теперь нельзя прогуляться по парковой части Сада Юнатов. В группе ЭкоЦентра объяснили, что ограничения связаны с благоустройством. Оно продлится все лето до 1 сентября.

- С апреля 2021 года посещение парковой зоны Детского ЭкоЦентра будет ограничено в связи с работами по благоустройству территории. Детские объединения, ЗООПАРК и Ботанический сад продолжают работать в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства! – обратились в своей группе к посетителям парка.

Реконструкцией сада займется компания «Вем-Ан». Уложиться придется в 14,9 миллионов. За эту сумму подрядчик должен обустроить дорожки и детскую площадку