В Омск с теплом придут и дожди

Осадки разной степени интенсивности прогнозируют всю неделю. Фото: ВКонтакте

В выходные, 24 и 25 апреля, в Омск придет долгожданное тепло. Днем ожидается +11...+13 градусов. Но ночами температура все еще будет опускаться ближе к нулю. Начало следующей недели тоже подарит омичам тепло. Синоптики обещают от +12 до +17 градусов в зависимости от дня.

Но вместе с теплом в регион придут и дожди. Осадки разной степени интенсивности прогнозируют всю неделю. При этом будет ветрено.

Зато на майские каникулы ожидается сухая и теплая погода до +20. В первые дни мая в Омске будет солнечно.