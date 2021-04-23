В Омске наградили юных экологов

В 2021 году партнёром мероприятий выступило АО «ТГК-11». Совместно с Омской региональной детско-юношеской общественной организацией охраны окружающей среды «Экологический центр» компания реализует большой совместный экологический проект «Город-сад». В рамках проекта в течение года пройдёт несколько этапов высадки деревьев в городе, а также оказывается поддержка мероприятий (фестивалей, конкурсов) экологической направленности для детей и молодёжи.

Фестиваль «Белая берёза» проводится в регионе с 1995 года, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Участниками Фестиваля являются коллективы и учащиеся образовательных организаций в возрасте от 6 до 20 лет. В этом году в фестивале приняли участие почти 3 тысячи ребят. Это ребята не только из Омска и Омской области, но ещё из 8 регионов России и даже из Черногории.

В рамках фестиваля «Белая берёза» участники готовили работы в 9 номинациях: фото, рисунков, литературный, театральный, декоративно-прикладного творчества, мультимедийных технологий, конкурс экскурсоводов и других.

Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам экологии и формирование экологического сознания у молодёжи. Это уникальная возможность для участников в разных формах и жанрах привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, предложить их решение, высказать своё мнение о ситуации, которая складывается в отдельно взятом городе, регионе, в стране и в мире в целом.

А 22 апреля в Омске, в Международный день Земли, в природном парке «Птичья гавань» состоялся флэшмоб в защиту пресной воды в рамках всероссийского мероприятия «Голубая волна». Ежегодно в этот день дети и взрослые выходят на улицы, чтобы обратить внимание на проблему рационального использования и охраны водных ресурсов. На месте всем участникам раздают голубые ленточки, символизирующие чистоту и необходимость бережного отношения к воде.

Следующим этапом совместного экологического проекта АО «ТГК-11» и ОРДЮОО «Экологический Центр» станет высадка порядка 900 саженцев лиственных деревьев на территории города.