В Омске сутки разыскивают миниатюрную пенсионерку

Пенсионерку ищут уже сутки.

В соцсетях с просьбой о помощи в поисках человека к омичам обратились поисковые отряды. На этот раз пропала 78-летняя Лилия Воробьева. Она вышла из дома накануне, 22 апреля, и не вернулась. Родственники не могут предположить, что произошло с пропавшей.

Приметы Лилии: рост 110 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, темные глаза.

В момент ухода. Женщина была одета в красную куртку, темные спортивные штаны, серо-коричневую вязанную шапку.

Для пожилых людей долгое нахождение на улице без присмотра может быть реально опасно. Если вы видели Лилию Воробьеву или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или в поисковый отряд.