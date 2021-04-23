В Омске будут судить дорожника, укравшего асфальт стоимостью в 427 тысяч

Чиновник, отвечавший за ремонт дорог в Омске, продавал асфальт налево. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Омске начинается суд над 45-летним замначальника Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Чиновника обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере с использованием служебного положения.

По версии обвинения, мужчина приказывал подчиненным ему водителям отвозить асфальтобетонную смесь не к месту ремонта дорог, куда она предназначалась, а в некий гаражный кооператив. Таким способом он отправил налево четыре партии стройматериалов на общую сумму в 427 тысяч рублей.

- В последующем он дал устные указания подчиненным ему водителям, неосведомленным о преступном намерении, о загрузке 4 партий асфальтобетонной смеси и доставке в гаражный кооператив по указанному им адресу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Похищенное имущество продал, распорядившись деньгами по своему усмотрению. Вину он признал полностью, а также полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Кировский районный суд.