Омский "Авангард" снова проиграл ЦСКА в третьем матче финала

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Омский "Авангард" только что закончил третью игру финальной серии плей-офф против ЦСКА. Встреча проходила очень тяжело для обеих команд. Счёт в первом периоде открыли омичи, но армейцы быстро отыгрались.

Второй период прошел в равной борьбе. "Ястребы" трижды играли в большинстве, но забить так и не смогли. Третий отрезок матча активнее начали омичи. Но в итоге забили хоккеисты ЦСКА за 11 минут до конца. Омичи так и не смогли отыграться и проиграли. В итоге в серии повели москвичи со счетом 2:1.