Фадина намекнула, за что уволила бывшего главного дорожника Казимирова

В прошлом году омичи тоже заметили проблемы распределения сил дорожников. Фото: Влад КОМЯКОВ

Сегодня мэр Омска Оксана Фадина провела встречу с новым главой "Управления дорожного хозяйства и благоустройства" Алексеем Потаповым. Во время разговора она упомянула несколько задач, которые предстоит решить в первую очередь. Видимо, они накопились за время работы при предыдущем главе. Особое внимание Оксана Фадина уделила вопросам распределения техники.

- Есть проблемы с оперативностью, есть проблемы с постановкой задач. И особенно в перепад температур, при смене сезонов чаще выявляется асимметрия между критически сложившейся ситуацией в одном месте и не обоснованным усилением техники в другой территории, где сравнительно управляемая обстановка. Жители это видят, и возникает негативная реакция. Поэтому очень важно оперативно организовывать релокацию техники с территории на территорию, - отметила мэр.

Сам Владимир Казимиров до сих пор не давал комментариев после своей отставки.