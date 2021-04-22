Что случилось в центре Омска, где жители заметили сильный дым

Дом и другие постройки на участке сгорел дотла. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Сегодня днем омичи заметили черный дым, поднимающийся над частным сектором. Что именно горит очевидцам не удалось сразу понять, но наблюдениями они поделились в соцсетях. Оказалось, что пожар вспыхнул в одном из частных домов на улице 2-я Северная. Пожарным об этом сообщили около 15:16. К моменту, когда огнеборцы прибыли на место пожара, огонь уже захватил дом и сарай, который стоит во дворе. К счастью, удалось избежать перехода огня на соседние строения.

На месте тушения работали почти 40 пожарных. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

У дома уцелела только кирпичная пристройка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

- Предварительно площадь пожара 100 кв.м. От МЧС в тушении участвует 7 единиц техники и 39 человек, - уточнили в пресс-службе МЧС.

На пепелище продолжают работать пожарные. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Огонь успел уничтожить правктически все. От сарая, похоже, ничего не осталось, а дом напоминает о себе только остатками деревянных стен с окнами. Все остальное выгорело дотла. Ликвидировали открытое горение спустя примерно полчаса, в 15: 54. Пожарные продолжают работать на месте и разбирать завалы. В огне никто не пострадал.