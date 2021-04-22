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Общество22 апреля 2021 13:10

Мэр Омска поставила задачи перед новым главным дорожником

Новому директору предстоит обширный фронт работ
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Оксана Фадина поручила новому директору УДХБ проработать сразу несколько направлений.

Оксана Фадина поручила новому директору УДХБ проработать сразу несколько направлений.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня стало известно о том, что должность главы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» занял Алексей Попов. В первый рабочий день он встретился с коллективом и руководителем города Оксаной Фадиной. В ходе беседы мэр поставила несколько задач перед новым главой УДХБ. В первую очередь мэр попросила обратить внимание на оперативное реагирование на проблемы и модернизацию технического парка.

- За долгие годы в сфере обеспеченности фондом и подвижным составом в УДХиБ серьезной модернизации не произошло. Ситуацию эту мы улучшаем, но недостаточно, поэтому работать придется действительно в жестких условиях. Коллектив управления за последнее время серьезно преуспел в совершенствовании технологических процессов по содержанию общественных территорий. Однако есть замечания, связанные с тем, насколько эффективно формируется управленческая повестка, - отметила мэр.

Отдельное внимание уделили и вопросу озеленения города. Оксана Фадина отметила, что работу в этом направлении нужно сделать более заметной для омичей.

- Нужно разобраться с тем, как формируется поадресный план, внести коррективы, чтобы люди наконец-то увидели, что Омск постепенно начинает возвращать себе статус «города сада», - отметила мэр.