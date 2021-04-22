Омские эксперты поддерживают инициативы Президента

«Сбережение народа России - наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной конституции: о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры», - сказал Президент в своем послании к Федеральному собранию.

Председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», директор гимназии № 26 Тамара Синичникова отмечает в послании Президента РФ акцент на социальные приоритеты – поддержку семьи, материнства, детства. По ее словам, социальная поддержка, о которой подробно говорил глава государства, не просто декларация, она выражается в понятных формах, в выплатах.

-Президент нашей страны уже не в первый раз говорит не просто о сбережении народа, а о конкретных шагах проявления заботы о людях. Его главный посыл касается выстраивания системы социальных гарантий, за которые мы как раз и голосовали при принятии поправок к основному Закону страны в прошлом году. Много инициатив Президента, наконец, найдут законодательное закрепление. К примеру, ожидаемая стопроцентная выплата по больничному родителям детей до 7 лет включительно. Или впервые поддержка семей, где мама и папа в одиночку воспитывают ребёнка с помощью дополнительных ежемесячных выплат. Владимир Владимирович обратил внимание на оздоровление детей, своевременна мера по возврату половины стоимости путевки в летние лагеря в нынешних социально-экономических условиях. Этим же обусловлена ещё одна мера поддержки семей, в которых растут школьники, - выплата по 10 тысяч рублей на каждого при подготовке к новому учебному году. Ну, и как представитель сферы образования, я не могу не порадоваться за коллег из среднего профессионального образования. Теперь педагоги-кураторы групп в колледжах будут также получать доплату за воспитание, - заявляет Тамара Синичникова.