Омский эколог оценил социальную направленность президентского послания

По мнению председателя Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», члена Общественной палаты Омской области Анатолия Соловьева, послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ проникнуто социальной направленностью.

- Хотелось бы отметить, что весь текст послания пронизан социальной направленностью. Это и забота о людях, о молодых родителях, о детях, т.е. о настоящем и будущем нашей Родины, - считает эксперт. Как эколог, Анатолия Соловьев, особо отметил, направленность Послания на природоохранную тематику. В частности, речь идет о штрафных санкциях для предприятий, загрязняющих окружающую среду. Президент указал на конкретные предприятия-загрязнители, которые должны оплачивать свои негативные действия. То есть загрязнил атмосферу — оплати! Кроме того, есть конкретные указания на установку датчиков на каждом предприятии. В Омской области по инициативе Губернатора Александра Буркова поднимаются вопросы по улучшению экологического состояния в регионе. На территории Омской области реализуются федеральные проекты «Экология», «Чистая вода», «Чистый воздух» и другие.