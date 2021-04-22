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Общество22 апреля 2021 12:48

Омский эколог оценил социальную направленность президентского послания

В Омской области поднимаются вопросы по улучшению экологического состояния региона.
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По мнению председателя Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», члена Общественной палаты Омской области Анатолия Соловьева, послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ проникнуто социальной направленностью.

- Хотелось бы отметить, что весь текст послания пронизан социальной направленностью. Это и забота о людях, о молодых родителях, о детях, т.е. о настоящем и будущем нашей Родины, - считает эксперт. Как эколог, Анатолия Соловьев, особо отметил, направленность Послания на природоохранную тематику. В частности, речь идет о штрафных санкциях для предприятий, загрязняющих окружающую среду. Президент указал на конкретные предприятия-загрязнители, которые должны оплачивать свои негативные действия. То есть загрязнил атмосферу — оплати! Кроме того, есть конкретные указания на установку датчиков на каждом предприятии. В Омской области по инициативе Губернатора Александра Буркова поднимаются вопросы по улучшению экологического состояния в регионе. На территории Омской области реализуются федеральные проекты «Экология», «Чистая вода», «Чистый воздух» и другие.

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