Застройщик обманул омских дольщиков на 32 милиона и сбежал в Испанию

Омич, 9 лет скрывавшийся от полиции заграницей, предстанет перед судом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске перед судом предстанет бывший директор ООО «Сибирская промышленно-энергетическая компания». Его экстрадировали в Россию осенью прошлого года.

Омича обвиняют в том, что еще в 2009 году он заключил 19 договоров долевого участия в строительстве дома на улице Тарская в Омске. Омичи заплатили мошеннику 32,3 миллиона. После этого он еще раз перепродал квартиры и с вырученными деньгами сбежал заграницу. Также мужчину подозревают в хищении 1,1 миллиарда рублей, принадлежавших другим дольщикам дома. По самым скромным подсчетам, омич сбежал с суммой около 1,74 миллиарда рублей.

В международный розыск его объявили в 2011 году, а задержать смогли только в ноябре 2020 года в Испании. Омича экстрадировали на родину, где он предстанет перед судом, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Свою вину мужчина не признал.